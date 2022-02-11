رغم نفي موسكو..الإعلام الغربي يواصل نهجه ويرسم مسارات الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا

أفادت شبكة NBC بأن الجيش وأجهزة الاستخبارات الأمريكية حددوا سيناريوهات محتملة لتدخل روسيا عسكريا في أوكرانيا.

ونشرت الشبكة، في تقرير أمس الخميس، خريطة تظهر سبعة مسارات قد "تغزو" بها روسيا أوكرانيا، وفقا لتقييمات الاستخبارات والعسكريين الأمريكيين.

وأوضحت أن هناك سيناريوهين للغزو أكثر شمولا يقضيان بشن هجمات متزامنة من اتجاهات مختلفة.

وحسب السيناريو الأول، ستجتاز دبابات ومدرعات روسية الحدود وستتقدم نحو مدينتي بولتافا وخاركيف لتطويقهما، بينما ستتقدم القوات البرية بثلاثة مسارات من منطقة دونباس بالاتجاهين الشرقي والجنوبي، نحو شبه جزيرة القرم، بغية السيطرة على ساحل بحر آزوف، في حين ستشن مروحيات عسكرية هجوما جويا من القرم.

وتابعت الشبكة أن هذا السيناريو قد يشمل أيضا هجوما طموحا يرمي إلى سيطرة القوات الروسية على الساحل الأوكراني للبحر الأسود ثم تقدمها من ميناء أوديسا الأوكراني نحو مولدوفا بغية إقامة جسر بري على طول الساحل.

وأشار التقرير إلى أن أحد الخيارات المطروحة في التقييمات الأمريكية يقضي باستيلاء روسيا على معظم الأراضي الأوكرانية شرقي نهر دنيبر، أي منطقة تنتشر فيها نحو 50% من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأما بخصوص السيناريو الثاني فهي "أكثر عدائية"، وفقا للشبكة، ويضيف محورين جديدين لـ"الغزو الروسي" في الشمال، ويقضي باستخدام المدفعية وأساليب الحرب الإلكترونية وتقدم القوات الروسية من أراضي بيلاروس جنوبا نحو مدينة جيتومير وشرقا إلى العاصمة كييف بغية تطويقها.

كما رجح هذا السيناريو استخدام القوات الروسية مسارا آخر، مرورا بمنطقة تشيرنوبل صوب كييف.

وأشارت الشبكة إلى أن تقييمات الحكومة الأمريكية لهذا السيناريو تشير إلى أن دبابات روسية قد تصل إلى مشارف كييف في غضون 48 ساعة فقط من بدء الغزو، بينما سيمنح نشر بطاريتين من صواريخ "إس-400" في الأراضي البيلاروسية الجيش الروسي التفوق في معظم مجال أوكرانيا الجوي والقدرة على إسقاط صواريخ العدو.

وفقا للتقرير، يقضي كلا السيناريوهين بشن هجمات مدفعية وصاروخية وغارات جوية مكثفة على مستودعات الأسلحة والرادارات والطائرات العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي وغيرها من المرافق العسكرية الأوكرانية الهامة، بينما قد تصل حصيلة الضحايا بين المدنيين 50 ألف قتيل وجريح، وفقا للتقييمات الأمريكية.

ونفت روسيا ومرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، مشددة على أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تهدد أحدا وتندرج في الشأن الداخلي الروسي، وحملت الغرب المسؤولية عن تأجيج الهستيريا حول الموضوع.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد دعا المسؤولين الغربيين ووسائل الإعلام إلى الكف عن نشر الذعر بشأن "الغزو الروسي" المحتمل، محذرا من أن هذه التصريحات "غير المدروسة" تضر باقتصاد بلده.

المصدر: NBC