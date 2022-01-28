روسيا.. قتيل جراء هبوط حاد لمروحية عسكرية

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن عسكريا واحدا لقي مصرعه اليوم الجمعة جراء تنفيذ مروحية هبوطا حادا في مقاطعة أوليانوفسك وسط البلاد.

وذكرت الوزارة أن جميع أفراد الطاقم المكون من ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة جراء الحادث، وتوفي أحدهم خلال نقله إلى المستشفى.

وذكرت الوزارة أن الحادث وقع خلال تنفيذ المروحية تحليقا دوريا، وأن التحقيق الأولي يرجح تعرض المروحية لخلل فني.

وأكدت وكالة "إنترفاكس" أن المروحية المنكوبة "مي-8" نفذت هبوطا اضطراريا على نهر الفولغا المتجمد.

المصدر: "تاس" + "إنترفاكس"