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روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا

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روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا
Gettyimages.ru
مجلس الأمن الدولي
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أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، أن موسكو طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات التي شنها تنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرق سوريا.

وقال بوليانسكي في تصريح للصحفيين: "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بهجمات داعش الأخيرة في شمال شرق سوريا والوضع العام في ذلك الجزء من البلاد"، مضيفا أنه تم طلب عقد اجتماع يوم الخميس​​​.

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وأكد أن موسكو طلبت عقد اجتماع منفصل، من المتوقع أن يتم خلاله الاستماع إلى تقرير نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس إدارة مكافحة الإرهاب بالمنظمة، فلاديمير فورونكوف، وممثلين آخرين عن الأمانة العامة للأمم المتحدة حول آخر التطورات في شمال شرق سوريا.

 

المصدر: "سبوتنيك"

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