البحرية الروسية تنفذ تدريبا للدفاع الجوي في البحر الأسود وسط التوتر مع الغرب في المنطقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفن أسطول البحر الأسود التابع لها نفذت الأربعاء تدريبا على عمليات الدفاع الجوي، وذلك في فعالية عسكرية تجري تزامنا مع التوتر مع الغرب بسبب أوكرانيا.

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وذكر المكتب الإعلامي لأسطول البحر الأسود، في بيان، أن أطقم الفرقاطة "أدميرال إيسن"، وسفينة الحرس "لادني"، وسفينتي الصواريخ الصغيرتين "غرايفورون" و"إنغوشيتيا"، وزورقي الصواريخ "نابيريجنييه تشيلني" و"أر-60" ضمن قوام تشكيلات تكتيكية "مهمات للدفاع الجوي خلال تدريب ثنائي مع أطقم الطيران المقاتل لمجموعة موحدة من القوات الجوية العسكرية وقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية".

وأوضح البيان أن مجموعة السفن لقوات الدفاع الجوي رصدت ورافقت الأهداف ومن ثم، بعد تحديد الأهداف الجوية حددت أنها "تابعة للعدو"، وحاكت تدمير الطائرات قبل دخولها المسار القتالي.

وأضاف أن أطقم 3 كاسحات ألغام، وهي "إيفان غولوبيس" و"إيفان أنطونوف" "وفالنتين بيكول"، ضمنت الحماية من الألغام البحرية أثناء المناورات، التي جرت بمشاركة 20 سفينة حربية بشكل عام.

ويأتي هذا التدريب تزامنا مع تكثيف الغرب تحركاته العسكرية في شرق أوروبا في ظل التوتر المتصاعد حول أوكرانيا.

المصدر: RT