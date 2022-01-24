ماكرون يدعو إلى العمل الجماعي لتهدئة التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية عبر حوار معزز مع موسكو

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه حيال الأوضاع على الحدود الروسية الأوكرانية، داعيا إلى عمل جماعي من أجل التهدئة سريعا عبر حوار معزز مع موسكو.

وقال الإليزيه في بيان له إن ماكرون عبر خلال مؤتمر تم تنظيمه بمبادرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول التوترات بين روسيا وأوكرانيا "عن قلقه العميق إزاء الوضع على حدود أوكرانيا، وضرورة العمل الجماعي من أجل التهدئة السريعة".

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وأضاف الرئيس الفرنسي أن خفض التصعيد يجب أن يتم من خلال حوار معزز مع موسكو، كما دعا للتعبير عن "تحذيرات حازمة وذات مصداقية لروسيا بتنسيق بين الشركاء والحلفاء الأوروبيين".

وتابع: "هذا يفترض أن يكون استمرارا حازما لجهود التفاوض في إطار صيغة نورماندي، وهذا ما يهدف إليه الاجتماع الذي سيعقد على مستوى المستشارين في باريس يوم الأربعاء 26 يناير".

وحسب الإليزيه، فإن ماكرون "أعرب لشركائه عن أهمية أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من لعب دوره الكامل في الاستجابة المناسبة للمقترحات (الأمنية) التي قدمتها روسيا في ديسمبر الماضي".

وتم تمثيل المؤسسات الأوروبية في اللقاء الذي نظم عبر تقنية الفيديو كونفرانس من قبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ورئيس بولندا أندجيه دودا، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ.

ولفت إلى أن ماكرون الذي سيتصل في الأيام المقبلة بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عازم على استخدام جميع موارد الدبلوماسية للحفاظ على استقرار أوروبا، وإبداء تضامنه واستعداده لدعم دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT