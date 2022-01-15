موسكو: غالبية الحاصلين على الجنسية الروسية في 2021 من بلدان رابطة الدول المستقلة وأوكرانيا

قال المركز الصحفي لوزارة الداخلية الروسية، إن غالبية الذين حصلوا على الجنسية الروسية في عام 2021 هم من مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة وأوكرانيا.

وذكر المركز، في بيانه، أن غالبية الحاصلين على الجنسية الروسية في العام الماضي، كانوا مواطنين في أوكرانيا وطاجيكستان وكازاخستان وأرمينيا.

وأضاف البيان: "خلال أول 11 شهرا من عام 2021، تم منح الجنسية الروسية لأكثر من 667 ألف مواطن أجنبي وعديمي الجنسية. خلال نفس الفترة من عام 2020 بلغ هذا المؤشر حوالي 563 ألف شخص".

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وأشارت الداخلية الروسية، إلى أن "الحصة الرئيسية بين الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الروسية في عام 2021، تعود إلى مواطني أوكرانيا وطاجيكستان وكازاخستان وأرمينيا".

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، منح الجنسية الروسية لأكثر من 800 متخصص أجنبي مؤهل تأهيلا عاليا، ولحوالي 950 شخصا في نفس الفترة من العام الذي سبقه، ولحوالي 730 شخصا في عام 2019.

المصدر: تاس