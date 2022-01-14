 
مباشر

الأمن الروسي يعتقل في موسكو مشتبها بتمويله "داعش"

أخبار روسيا

الأمن الروسي يعتقل في موسكو مشتبها بتمويله
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s62k

اعتقل رجال الأمن في موسكو اليوم الجمعة مواطنا يبلغ 43 عاما من العمر للاشتباه في تمويله أنشطة إرهابية.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن رجلا من مواليد داغستان كان يقوم بتحويل مبالغ جمعها لحسابات منظمي حملات جمع الأموال لتنظيم "داعش" الإرهابي، إضافة إلى تسليمها لهم شخصيا، في الفترة بين عامي 2014 و2017، حسب شهادات عناصر من التنظيم تم اعتقالهم في وقت سابق.

وبتهمة دعم الأنشطة الإرهابية، يواجه المشتبه عقوبة تصل إلى السجن مدة 15 سنة.

المصدر: وسائل إعلام روسية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا