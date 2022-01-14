الأمن الروسي يعتقل في موسكو مشتبها بتمويله "داعش"
اعتقل رجال الأمن في موسكو اليوم الجمعة مواطنا يبلغ 43 عاما من العمر للاشتباه في تمويله أنشطة إرهابية.
وذكرت وسائل إعلام روسية، أن رجلا من مواليد داغستان كان يقوم بتحويل مبالغ جمعها لحسابات منظمي حملات جمع الأموال لتنظيم "داعش" الإرهابي، إضافة إلى تسليمها لهم شخصيا، في الفترة بين عامي 2014 و2017، حسب شهادات عناصر من التنظيم تم اعتقالهم في وقت سابق.
وبتهمة دعم الأنشطة الإرهابية، يواجه المشتبه عقوبة تصل إلى السجن مدة 15 سنة.
В Москве задержали мужчину, которого подозревают в сборе средств для террористов ИГ (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).— Известия (@izvestia_ru) January 14, 2022
По нашим данным, он перечислял деньги на счета организаторов сбора и передавал их лично. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. pic.twitter.com/rxhnx1aWCh
المصدر: وسائل إعلام روسية
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