أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجلاء 146 مواطنا روسيا من كازاخستان على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من مدينة ألما آتا بجنوب كازاخستان إلى موسكو، كانوا سياحا زاروا كازاخستان خلال عطلة رأس السنة، أو وصلوا إلى البلاد في مهام عمل.

وتوجه المواطنون إلى قوات حفظ السلام الروسية بطلب الإجلاء على خلفية الاضطرابات الأخيرة في كازاخستان.

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وكانت طائرات وزارة الدفاع الروسية قد نقلت 2095 مواطنا روسيا وأجنبيا من كازاخستان إلى روسيا.

يذكر أن كازاخستان شهدت منذ أوائل يناير الجاري موجة من الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال شغب واضطرابات خلفت قتلى وجرحى.

وطلبت سلطات كازاخستان إرسال قوات حفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي للسيطرة على الوضع.

المصدر: "نوفوستي"