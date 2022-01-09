بيسكوف: قمة عبر الفيديو لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي بحضور الرئيس بوتين غدا الاثنين

قال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه من المقرر عقد قمة عبر الفيديو لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، غدا الاثنين، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأحد: " قمة لزعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستجري في 10 يناير"، منوها بأن القمة ستكون بحضور الرئيس فلاديمير بوتين.

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إلى ذلك أعلنت حكومة أرمينيا أن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي تخطط لعقد قمة بالفيديو غدا الاثنين، ويخطط القادة مناقشة الوضع في كازاخستان.

وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف قد وجه طلبا رسميا إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال قوات حفظ سلام إلى البلاد، جراء أحداث العنف غير المسبوقة التي شهدتها أرجاء البلاد وانتشار المسلحين و"المجموعات الإرهابية" فيها.

وأرسل أعضاء المنظمة قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان، من روسيا وقيرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا وطاجيكستان. وتتمثل مهام هذه القوات في حماية المباني الإدارية والدبلوماسية ومساعدة الجيش المحلي في الحفاظ على القانون والنظام، إذ تجري القوات الأمنية الكازاخية عملية واسعة لمكافحة الإرهاب في البلاد لبسط الاستقرار والأمن.

المصدر:RT