الخارجية الروسية: الأحداث في كازاخستان محاولة مستوحاة من الخارج من أجل زعزعة استقرار البلد
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن الأحداث في كازاخستان هي محاولة مستوحاة من الخارج من أجل زعزعة استقرار وأمن البلاد بالقوة.
وأضافت الخارجية في بيانها، " روسيا تؤكد تمسكها بالتزامات الحلفاء في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ويؤيد اعتماد تدابير عاجلة فيما يتعلق بالتدهور السريع للوضع السياسي الداخلي وتصاعد العنف في كازاخستان.. سنواصل مشاوراتنا الوثيقة مع كازاخستان وحلفائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن اتخاذ خطوات إضافية لدعم مكافحة الإرهاب".
وتابع البيان، :"نعتبر الأحداث الأخيرة في دولة صديقة محاولة مستوحاة من الخارج لتقويض أمن وسلامة الدولة بالقوة باستخدام تشكيلات مسلحة مدربة ومنظمة ".
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