الرئيس البرازيلي يؤكد زيارته المرتقبة إلى روسيا نظرا لأهميتها

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بعد خروجه من المستشفى إثر وعكة صحية، أن لا نية له لإلغاء زيارته إلى روسيا المقررة في فبراير المقبل، لما تحمله من أهمية بالنسبة لبلاده.

وأكد بولسونارو في تصريح أذاعته القناة الخاصة بالرئاسة البرازيلية عبر "يوتيوب" أنه سيتم إنجاز كل ما هو مخطط له، ولا سيما زيارته المرتقبة إلى ريو دي جانيرو شمال شرقي البلاد.

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وأضاف أنه سيزور روسيا في فبراير كما هو مقرر، مؤكدا أن هذه الزيارة ستكون مهمة بالنسبة للبرازيل.

وكان بولسونارو أعلن في وقت سابق أن هذه الزيارة التي جاءت بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وتهم البلدين، مؤكدا نية بلاده تعميق العلاقات مع روسيا.

وخرج الرئيس البرازيلي الخميس الماضي من المستشفى بعد تلقيه العلاج جراء آلام في المعدة.

المصدر: "تاس"