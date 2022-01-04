حريق في مصفاة نفط بشرق روسيا

اندلع حريق صباح اليوم الثلاثاء في مصفاة "أنتيبينسكي" لتكرير النفط في مقاطعة تيومين بشرق روسيا، حسبما أفادت هيئة الطوارئ المحلية.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في الطوارئ أن الحادث لم يسفر عن إصابات، وانه تم احتواء الحريق على مساحة 100 متر مربع.

وتعتبر مصفاة النفط "أنتيبينسكي" هي أكبر مصفاة نفط مستقلة في روسيا، وفي عام 2016، احتلت الشركة، وفقا لتصنيف Forbes، المرتبة 43 من حيث الإيرادات بين أكبر 200 شركة خاصة في البلاد.

المصدر: "تاس"