بوتين يعفي مساعد أمين مجلس الأمن الروسي من منصبه
Sputnik
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أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساعد الأمين العام لمجلس الأمن الروسي ألكسندر أبيلين من منصبه.
وجاء في المرسوم الرئاسي: "إعفاء أبيلين بافلوفيتش من منصب مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي".
وعين بوتين في وقت سابق نائب وزير الداخلية أركادي غوستيف مديرا لمصلحة السجون الفيدرالية.
المصدر: RT
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