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بوتين يعفي مساعد أمين مجلس الأمن الروسي من منصبه

أخبار روسيا

بوتين يعفي مساعد أمين مجلس الأمن الروسي من منصبه
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أرشيف
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أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساعد الأمين العام لمجلس الأمن الروسي ألكسندر أبيلين من منصبه.

وجاء في المرسوم الرئاسي: "إعفاء أبيلين بافلوفيتش من منصب مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي".

وعين بوتين في وقت سابق نائب وزير الداخلية أركادي غوستيف مديرا لمصلحة السجون الفيدرالية.

المصدر: RT

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