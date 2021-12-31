شويغو مهنئا العسكريين الروس بعيد رأس السنة: أمامنا أهداف جريئة

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في تهنئته بمناسبة حلول السنة الجديدة، إن عام 2022 سيحل قريبا جدا، وإن الآمال الكبيرة تعقد على هذا العيد المشرق والمفعم بالخير.

وأضاف الوزير في تهنئته المصورة: "نتوقع تغييرات سعيدة، وأحداثا بهيجة، ونضع الأهداف الجريئة".

وشدد الوزير على أن عام 2021 الجاري، لم يكن سهلا بتاتا، "لكننا سرنا تجاه الأهداف المحددة بحزم، وأصبحنا أكثر خبرة وأقوى - وأعدنا تجهيز الجيش والبحرية، وعززنا القدرات القتالية".

وأشار إلى أن الجيش الروسي، بات اليوم الأكثر حداثة وكفاءة في العالم، وهو يضمن بشكل موثوق الأمن العسكري للبلاد، ويحرس مصالحها الوطنية.

ووجه شويغو الشكر، "للذين يحتفلون بهذا العيد مرابطين في مواقعهم القتالية، وكذلك للذين يحاربون الإرهاب بعيدا عن الوطن، والذين يشاركون في عمليات حفظ السلام والعمليات الإنسانية الخاصة".

وشكر الوزير كذلك، الفرق الطبية العسكرية، "على عملهم المتفاني الذي يساعد في إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين في ظروف الوباء".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية