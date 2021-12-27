سقوط مروحية في روسيا على متنها شخصان

سقطت مروحية من نوع "مي-2" على متنها شخصان قرب مدينة إيجيفسك عاصمة جمهورية أودمورتيا الروسية، حسبما أوردت وزارة الطوارئ الروسية.

وقال مصدر في الوزارة أنها تلقت بلاغا عن طيار المروحية أكد فيه أنها نفذت هبوطا حادا في منطقة ياكشور بوديا (وسط أودمورتيا)، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود شخصين على متنها. وأكد المصدر أنه تم ارسال فرق ومعدات من الوزارة إلى مكان الحادث.

بدوره أكد مكتب نيابة المواصلات في منطقة الفولغا الفيدرالية عدم وقوع خسائر بشرية جراء الحادث، مشيرا إلى أنه تم الاتصال مع الشخصين اللذين كانا على متن المروحية.

وفي وقت سابق قال مصدر في الخدمة المراقبة الجوية المحلية إن الحادث وقع أثناء قيام المروحية بمهمة فحص حالة أنبوب النفط في منطقة ياكشور بوديا.

المصدر: وكالات روسية