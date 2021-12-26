لأول مرة منذ سبتمبر.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تحت الـ24 ألفا

لأول مرة منذ أواخر سبتمبر الماضي، تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى ما تحت عتبة الـ24 ألفا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 23721 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 24946 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 29 سبتمبر.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (2180 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1851 حالة) ومقاطعة موسكو (1565 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 968 حالة وفاة جديدة (مقابل 981 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 11 أكتوبر.

وتماثل 37285 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة 10 ملايين و392020 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 304218 حالة وفاة، و9 ملايين و259771 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 238.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، منها 480 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 77.8 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 73.1 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد حاليا بـ60.4%.

المصدر: RT