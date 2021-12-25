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إلغاء وتأجيل أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات موسكو بسبب الأحوال الجوية

أخبار روسيا

إلغاء وتأجيل أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات موسكو بسبب الأحوال الجوية
Sputnik
أرشيف
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أفاد موقع خدمة "ياندكس" الروسية بإلغاء وتأجيل أكثر من 50 رحلة جوية هذا اليوم في مطارات موسكو بسبب الأحوال الجوية السيئة.

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وأضاف أنه تم إلغاء 5 رحلات جوية وتأجيل 12 رحلة أخرى في مطار شيريميتيفو. كما تم إلغاء رحلتين جويتين وتأجيل 14 أخرى في مطار دوموديدوفو. وفي مطار فنوكوفو تم إلغاء 8 رحلات جوية وتأجيل 10 رحلات أخرى.

ويعود سبب ذلك إلى سقوط الثلوج الكثيفة في العاصمة الروسية اليوم السبت.

المصدر: نوفوستي

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