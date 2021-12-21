شويغو يعرض على بوتين نظاما لإدارة القوات استخدم في سوريا

أطلع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين على عنصر حديث في النظام الموحد لإدارة الفصيل التكتيكي، استخدمته القوات الروسية في سوريا.

وأكد شويغو أن النظام "استخدم بشكل فعال جدا في سوريا لتحديد الأهداف".

وأضاف أن الأنظمة الإلكترونية للإدارة والاتصال يتم دمجها بكافة حلقات إدارة القوات.

يذكر أن "النظام الموحد لإدارة الفصيل التكتيكي" تم تصميمه في مؤسسة "سوزفيزديه" التابعة لشركة "روس إلكترونيكا" القابضة، التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية للصناعات التكنولوجية.

ويتيح النظام لكل فصيل من القوات أو كل آلية قتالية تابعة للفصيل تبادل البيانات والمعلومات الاستطلاعية حول الأهداف المعادية، وإيصالها إلى نقاط القيادة.

المصدر: تاس + RT