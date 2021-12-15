بوتين يمنح صبية روسية مصابة بمرض خطير فرصة لزيارة باليه "بحيرة البجع"

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع، تانبا تروتسينكو البالغة من العمر 13 عاما من إقليم ستافروبول بجنوب روسيا.

وقد حققت المريضة أمنيتها في حضور باليه "بحيرة البجع" في مسرح "ماريانسكي" وذلك بفضل مشاركتها في حملة "شجرة الأمنيات" التي تقام في روسيا عشية الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة. وعرضت قناة "روسيا 24 " التلفزيونية الأربعاء 15 ديسمبر لقطات للمحادثة بين بوتين والفتاة على الهواء.

وسأل بوتين الفتاة التي تخضع حاليا للعلاج من مرض خطير:" هل تحققت أمنيتك ؟" - فأجابت الفتاة بالإيجاب. وتحدثت له عن زيارة المسرح والتواصل مع الفنانين، مشيرة إلى أن كل شيء أعجبها كثيرا.

وقال بوتين إن لديه اقتراحا آخر بأن تزور الفتاة كذلك موسكو حيث ستحضر عرض "بحيرة البجع" على الجليد. وكانت الفتاة سعيدة، ورحبت أمها أيضا بذلك.

وقالت والدتها، ليوبوف تروسينكو التي كانت بجانب ابنتها: "نحن سعداء جدا بهذا الاقتراح، لأنه غير متوقع للغاية". سألت عما إذا كان من الممكن الذهاب إلى موسكو مع جميع أفراد الأسرة في ليلة رأس السنة". وأكد بوتين قائلا: "ستنجحون في ذلك".

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وقارنت والدة الفتاة الرحلة إلى مسرح" مارينسكي" بالمعجزة الحقيقية. وقالت: "إنك لم تحقق رغبة الطفلة فحسب بل ومنحتنا الأمل، وهذا دليل جيد على أن كل شيء سيكون على ما يرام". وأعرب بوتين عن ثقته بأن يكون كل شيء كما ينبغي.

قالت والدة (تانيا) إنها وابنتها الآن في متحف "الإرميتاج" وشاركت التلميذة على الفور رئيس الدولة في انطباعاتها عن المتحف، بما في ذلك الدرج الكبير وساعة الطاووس. ولفت بوتين بدوره الانتباه إلى أن المقصورة التي شاهدت الفتاة منها الباليه في مسرح "ماريينسكي" أطلقت عليها سابقا بـ"مقصورة الأمراء العظام"، لأنها كانت مخصصة لأسرة القيصر. وقال:" "لذلك، فإن يوم زيارتكم للمسرح والمتحف له علاقة، بمقر إقامة رؤساء دولتنا في عصر الإمبراطورية، ما يجب أن يخلق لديك مزاج العام الجديد"

وهنأ بوتين (تانيا) بقدوم العام الجديد، وتمنى لها الصحة والمزاج الجيد وكل التوفيق. وقال:"رحلة سعيدة إلى موسكو".

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي أخذ أثناء منح جائزة "نحن معا" في الكرملين بطاقات بريدية مع أمنيات من شجرة عيد راس السنة وضمنها بطاقة بريدية من تانيا تروسينكو، البالغة من العمر 13 عامًا من إقليم ستافروبول.

يذكر أن حملة "شجرة الأمنيات" انطلقت يوم 15 نوفمبر الماضي حيث يمكن للأيتام والأطفال الذين تُركوا دون رعاية الوالدين والذين يعيشون في أسر ذات دخل أقل من مستوى الكفاف والذين يعانون من حالة صحية تهدد الحياة والبالغين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما يمكنهم كلهم المشاركة في الحملة، بصفتها مشروع " روسيا هي بلد الفرص".

المصدر: تاس