روسيا.. 28343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1145 حالة وفاة

تظهر الإحصاءات الروسية الرسمية تراجع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 28343 إصابة جديدة مقابل 29558 إصابة خلال اليوم السابق، فيما تم تسجيل 1145 حالة وفاة جديدة.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الإصابات الجديدة توزعت على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في مدينة بطرسبورغ (1989)، تليها العاصمة موسكو (1976)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1945).

ووفقا للإحصاءات الرسمية ارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 10 ملايين و74797 إصابة، وتعافى حتى الآن 8 ملايين و804 آلاف شخص، فيما توفي 291749 شخصا.

المصدر: RT