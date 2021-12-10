روسيا تدعو الولايات المتحدة لتكثيف الحوار حول بديل لمعاهدة "نيو ستارت"

دعت روسيا الولايات المتحدة إلى تكثيف الحوار حول التوصل إلى معاهدة جديدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة كبديل لـ"نيو ستارت".

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إنه يتوقع عقد الجولة الأولى من المحادثات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي خلال شهر يناير.

وصرح: "أود أن أذكر بأن 5 فبراير سيصادف انقضاء السنة الأولى منذ تمديد معاهدة نيو ستارت لمدة 5 سنوات، يعني ستبقى 4 سنوات، والوقت ينفد. من الضروري العمل على مسألة ما الذي سيحل محل هذه الاتفاقية. ما هي مجموعة الوثائق التي يمكن أن تشكل إطارا جديدا للسيطرة على الأسلحة".

وتابع أن جوهر هذه المجموعة يجب أن يمثله نص إلزامي قانونيا، مبينا: "لكن من السابق لأوانه الحديث حول ذلك، علينا تعميق مناقشة النقاط الدقيقة للأجندة الحالية في إطار الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي خلال الاجتماع المقبل".

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وتعد النسخة الـ3 من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية ("نيو ستارت") والتي أبرمت بين روسيا والولايات المتحدة عام 2010 تمديدا للاتفاق الموقع عام 1991 في موسكو، الصفقة العاملة الوحيدة بين الطرفين حول تقليص السلاح، وذلك بعد انسحاب واشنطن، يوم 2 أغسطس 2019، من معاهدة نزع الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وأبقت معاهدة "نيو ستارت"، التي تم تمديدها مدة 5 سنوات في أوائل فبراير 2021، ترسانتي البلدين عند مستوى يقل كثيرا عما كانت عليه الحال خلال الحرب الباردة، حيث حددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700 وعدد الرؤوس النووية عند 1550.

المصدر: وكالات روسية