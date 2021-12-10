روسيا.. 30873 إصابة جديدة بكورونا و1176 حالة وفاة

سجلت روسيا 30873 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1176 حالة وفاة، فيما تعافى 35657 شخصا من الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، حيث تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (3477)، تليها بطرسبورغ (2267) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1712).

ووفقا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في وروسيا منذ بداية تفشي الوباء 9 ملايين و956679 إصابة، تعافى منها 8 ملايين و673518 فيما توفي حتى الآن 287180 شخصا.

وتظهر الأرقام الرسمية تحسنا في الوضع الوبائي في روسيا خلال الأيام الأخيرة، من خلال تراجع عدد الإصابات وكذلك عدد الوفيات.

المصدر: RT