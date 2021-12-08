روسيا.. الكشف عن 25 هجوما إلكترونيا من الخارج خلال انتخابات مجلس "الدوما"

أعلن عضو لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيغور بوريسوف تعرض اللجنة لـ25 هجوما إلكترونيا أجنبيا على منصاتها خلال انتخابات مجلس "الدوما" في سبتمبر الماضي.

وقال: "في الأسبوع الأخير من الانتخابات وحده، من 16 إلى 21 سبتمبر، سجلنا 25 هجوما إلكترونيا من الخارج".

وأضاف: "13 هجوما كانت تهدف إلى تحديد نقاط الضعف المحتملة في مواقع اللجنة، و9 هجمات موزعة متعددة النواقل تهدف إلى استبدال البرامج، فيما حاولت 3 هجمات أخرى إثارة رفض الخدمة لموارد اللجنة".

وتابع: "خلال الحملة، كان على لجنة الانتخابات المركزية تطبيق إجراءات الرد القانوني على انتهاكات التشريعات الحالية من قبل المنصات الرقمية (آبل) و(غوغل)".

ونوه إلى "التصدي للحملة السابقة باستمرار من الخارج بدعم قوي ومورد وتكنولوجي ومالي، وقد تم إنشاء وتسجيل عدد من المواقع باللغة الروسية التي تستهدف الناخبين الروس في الولايات المتحدة، وتدار من هناك".

وأجريت انتخابات مجلس الدوما للدورة الثامنة على مدى 3 أيام في سبتمبر الماضي، وبالتزامن معهما، في يوم تصويت واحد، أجريت انتخابات مباشرة لرؤساء 9 كيانات و39 برلمانا إقليميا.

المصدر: "تاس"