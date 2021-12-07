 
مباشر

موسكو ترزح تحت أشد منخفض ثلجي منذ 72 عاما

أخبار روسيا

موسكو ترزح تحت أشد منخفض ثلجي منذ 72 عاما
Sputnik Ilya Pitalev
تساقط الثلوج في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwnr

شهدت العاصمة الروسية موسكو فجر اليوم أشد موجة ثلجية في 72 سنة، حسب وكالة "نوفوستي" عن خبير في الأرصاد الجوية.

إقرأ المزيد
الصقيع في بطرسبورغ يحطم الرقم القياسي لعام 1893
الصقيع في بطرسبورغ يحطم الرقم القياسي لعام 1893

وقال يفغيني تيشكوفيتس كبير موظفي مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية، إن منسوب الثلوج التي تساقطت على المدينة حتى الساعة 18:00 من مساء الثلاثاء يتراوح بين 7 و12 مم، ما يشكل 20% من معدل الثلوج الشهري لمثل هذه الفترة من العام.

وأضاف: "يمكننا القول إن تساقط الثلوج في الـ7 من ديسمبر عام 2021 كان الأقوى منذ  عام 1949.

وأضاف أن منسوب الثلوج في بعض أنحاء مقاطعة موسكو بلغ 16 مم أي 30% من المعدل الشهري.

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا