بوتين يبحث مع رئيس جنوب إفريقيا التعاون في مكافحة جائحة كورونا
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الجنوبي إفريقي سيريل رامافوزا التعاون بين دولتيهما في مواجهة جائحة كورونا، حسبما أفاد الكرملين اليوم السبت.
وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية أن زعيمي روسيا وجنوب إفريقيا اتفقا خلال مكالمة هاتفية على "تضافر الجهود في مواجهة جائحة عدوى كورونا، لا سيما في ضوء الكشف عن السلالة الجديدة أوميكرون".
المصدر: "تاس"
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