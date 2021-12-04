 
مباشر

بوتين يبحث مع رئيس جنوب إفريقيا التعاون في مكافحة جائحة كورونا

أخبار روسيا

بوتين يبحث مع رئيس جنوب إفريقيا التعاون في مكافحة جائحة كورونا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الجنوبي الإفريقي سيريل رامافوزا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvse

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الجنوبي إفريقي سيريل رامافوزا التعاون بين دولتيهما في مواجهة جائحة كورونا، حسبما أفاد الكرملين اليوم السبت.

إقرأ المزيد
رئيس جنوب إفريقيا حول
رئيس جنوب إفريقيا حول "أوميكرون": قد نواجه موجة رابعة من الجائحة

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية أن زعيمي روسيا وجنوب إفريقيا اتفقا خلال مكالمة هاتفية على "تضافر الجهود في مواجهة جائحة عدوى كورونا، لا سيما في ضوء الكشف عن السلالة الجديدة أوميكرون".

 

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا