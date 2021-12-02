نشر منظومة صواريخ "باستيون" في جزر الكوريل الروسية (فيديو)

قال المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ، إنه تم نشر مجمع صواريخ ساحلي مضاد للسفن من طراز "باستيون"، ليبدأ بالمناوبة القتالية في جزيرة ماتوا في جزر الكوريل الروسية.

وأضاف المكتب الصحفي في بيانه اليوم: "لأول مرة، تم في جزيرة ماتوا، نشر أطقم مجمع صواريخ ساحلية من طراز باستيون تابعة لأسطول المحيط الهادئ . في هذه الجزيرة النائية في الجزء الأوسط من سلسلة الكوريل، ستعمل أطقم مجمع الصواريخ، في مراقبة منطقة المياه والمضائق المجاورة على مدار 24 ساعة".

وأشار البيان، إلى أنه تم نقل معدات وأفراد وعتاد المجمع الصاروخي إلى الجزيرة، بواسطة سفن إنزال كبيرة تابعة لأسطول المحيط الهادئ.

وشدد البيان، على أنه تم توفير كل الخدمات اللازمة والظروف المعيشية الملائمة لعمل عناصر المجمع الصاروخي.

و"باستيون"، هو نظام دفاعي صاروخي ساحلي روسي متنقل. وهو مخصص للتصدي وتدمير مختلف أنواع سفن السطح الحربية، بما في ذلك الفرقاطات، والمدمرات، وحاملات المروحيات والطائرات، وسفن الإنزال ويمكنه العمل في ظروف التشويش والاعاقة الالكترونية المكثفة.

ويستخدم المجمع صواريخ "أونيكس" التي يصل مداها إلى 300 كلم وسرعتها إلى 2.6 ماخ.

المصدر: تاس