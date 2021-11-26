روسيا.. 1235 وفاة جراء كورونا خلال يوم والإصابات فوق الـ34 ألفا مجددا

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا من جديد عتبة الـ34 ألفا، بينما لا يزال مؤشر الوفيات اليومية جراء الوباء عند مستوى زهاء 1240 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 1235 وفاة و34690 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 1238 وفاة و33796 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (3929 حالة) ومقاطعتها (1812 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1704 حالات) ومقاطعة سامارا (1184 حالة).

وتماثل 36145 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في روسا إجمالا منذ بداية الجائحة تسعة ملايين و502879 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 270292 حالة وفاة وثمانية ملايين و200971 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 222.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 607 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 66.4 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 58.7 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ50.2%.

المصدر: RT