مسؤول: عدد المصابين في حادث منجم فحم في سيبيريا يرتفع إلى 63

أفادت سلطات مقاطعة كيميروفو بارتفاع عدد المصابين جراء الحادث الذي وقع أمس الخميس، في منجم "ليستفياجنايا" للفحم في مدينة بيلوفو بمقاطعة كيميروفو الروسية، إلى 63 شخصا.

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وقال نائب وزير الصحة لمقاطعة كيميروفو الروسية، فيتالي خيراسكوف: "حتى الساعة 10:00 من اليوم الجمعة سجلنا 63 مصابا، ويتلقى 13 منهم العلاج في منازلهم، أما باقي المصابين فتم نقلهم إلى 4 مستشفيات محلية".

وأضاف أن 11 شخصا من رجال الإنقاذ تضرروا في حالة خفيفة ومتوسطة الخطورة، مشيرا إلى أن الأطباء لا يعبرون عن أي مخاوفهم من صحتهم.

وشارك رجال الإنقاذ المتضررون أمس الخميس في عملية البحث عن عمال المنجم وإخراجهم منه.

المصدر: تاس