روسيا تلزم 13 شركة تكنولوجية كبرى بفتح مكاتب لها في روسيا

وضعت السلطات الروسية قائمة بـ13 شركة تكنولوجية كبرى سيتعين عليها فتح مكاتب لها في روسيا، بموجب القانون الجديد لضبط نشاط الجهات الأجنبية على الإنترنت الذي تم تبنيه هذا العام.

ونشرت القائمة على موقع الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات والتقنيات المعلوماتية (روس كوم نادزور)، وتضم 13 شركة أجنبية، تمتلك 22 موقعا أو منصة على الإنترنت.

وشملت القائمة "غوغل" و"آبل" و"ميتا بلاتفورمس" ("فيسبوك" سابقا) و"تويتر" و"تيك توك" و"تلغرام" و"زوم" و"فايبر" و"لايكمي" و"سبوتيفاي" "ديسكورد" و"بينتيريست" و"تويتش".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وقع في الصيف الماضي قانون "ضبط نشاط الجهات الأجنبية في شبكة الإنترنت للاتصالات على أراضي روسيا الاتحادية".

وينص القانون على أن جميع الشركات التكنولوجية الأجنبية التي تمتلك مواقع يتجاوز عدد روادها الـ500 ألف مستخدم يوميا، يجب أن تفتح مكاتب أو ممثليات لها في روسيا للتعامل رسميا مع السلطات الروسية.

المصدر: RT