قناة RT تحصل على 9 جوائز في مسابقة Promax

حصلت قناة RT على 9 جوائز مختلفة في مسابقة Promax Global Excellence Awards لعام 2021، بما فيها لمشاريعها المكرسة للذكرى الـ75 للنصر على النازية.

وحصل فيديو تم تصويره باستخدام تقنية deepfake بمناسبة الانتخابات الأمريكية على الجائزة الذهبية في مسابقة "أفضل مقطع فيديو ترويجي ساخر" وعلى الجائزة الفضية ضمن فئة "الأخبار: الفيديوهات الترويجية لتغطية الانتخابات".

ويصور الفيديو الساخر "توظيف" دونالد ترامب في قناة RT بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وحصل فيديو "They’re crazy about us!" على برونزية Promax Global Awards.

وتم تصويره باستخدام تقنية deepfake أيضا بمناسبة الذكرى الـ15 لانطلاق قناة RT، ويظهر فيه دونالد ترامب وجو بايدن وإيمانويل ماكرون وأنغيلا ميركل.

وفاز مشروع "صفحات النصر" الذي أطلقته RT بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية، بالجائزة الذهبية ضمن فئة "أفضل استخدام لمواقع التواصل الاجتماعي لترويج البرنامج"، والجائزة الفضية ضمن فئة "أفضل مسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي".

وحصل المشروع الاجتماعي "رسالة لا نهاية لها" المكرس للحرب العالمية الثانية، والذي تم إعداده بالتعاون مع طلاب مدرسة التصميم بجامعة "رانخيغس" الروسية والفنانين ميخائيل سوركين وبيوتر بانكوف على الجائزة الذهبية لفئة "أفضل مسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي"، والفضية لـ"أفضل استخدام لمواقع التواصل الاجتماعي لترويج البرنامج".

وفازت سلسلة الفيديوهات "الحرب: رسومات الأطفال وتحريكها بتقنية VR" لفئة "أفضل الابتكارات التقنية: المنصات الرقمية".

المصدر: RT