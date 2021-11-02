موسكو تدعو واشنطن لوقف "الحروب الدبلوماسية"

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف على ضرورة وقف "الحروب الدبلوماسية" بين روسيا والولايات المتحدة.

وفي حديث لمنتدى "حوار فورت روس"، وصف ريابكوف قرار الولايات المتحدة إغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو مع طلب الدبلوماسيين الروس بالمغادرة خلال 24 ساعة بأنه "غير مقبول".

وأضاف: "أكره هذه الحروب الدبلوماسية"، مشيرا إلى أنه لم يبق أمام روسيا خيار إلا الرد بالمثل وإغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبورغ.

وتابع قائلا: "آسف لذلك، لكنه لم يكن خيارنا. ويجب أن نوقف ذلك".

واعتبر ريابكوف طلب الولايات المتحدة للمواطنين الروس بالتوجه إلى دول أخرى للحصول على التأشيرات الأمريكية أمرا مرفوضا.

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وقال: "ندعو الولايات المتحدة إلى زيادة حضورها الدبلوماسي في موسكو وإرسال موظفين جدد لتقدم الخدمات القنصلية بالحجم الكامل في روسيا".

بدوره، دعا السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إلى رفع جميع القيود على أعداد الدبلوماسيين في البلدين.

ويأتي ذلك على خلفية أزمة دبلوماسية بين موسكو وواشنطن، حيث أدت الإجراءات المتبادلة للطرفين إلى تقليص ملموس لعدد العاملين في البعثات الدبلوماسية على أراضي البلدين.

وأدرجت الولايات المتحدة روسيا على قائمة ما يسمى "homeless nationalities"، أي الدول التي للولايات المتحدة تمثيل قنصلي فيها، أو يصعب تقديم الخدمات القنصلية على أراضيها بسبب الأوضاع هناك. وقبل ذلك توقفت الولايات المتحدة عن إصدار معظم أنواع التأشيرات للمواطنين الروس بعد أن قررت موسكو حظر توظيف المواطنين الروس للعمل في البعثات الدبلوماسية، على الدول المدرجة على قائمة الدول "غير الصديقة".

المصدر: "نوفوستي"