روسيا.. أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1155 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 40402 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1155 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (7103)، تليها مدينة بطرسبورغ (3250)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2856).

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين، بلغ إجمالي الإصابات التي سجلتها روسيا منذ بداية تفشي الوباء 8 ملايين و554192 إصابة، تعافى من الإصابة 7 ملايين و381726 شخصا، بينهم 23187 خلال اليوم الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 239693 حالة وفاة حتى الآن.

ومع تسجيل ارتفاع خلال الفترة الأخيرة في عدد الإصابات الجديدة، اتخذت السلطات الروسية جملة من التدابير للحد من تفشي الوباء، وبالإضافة إلى تشديد حملات التطعيم فرضت السلطات عطلة رسمية لمدة أسبوع مدفوعة الأجر، حتى السابع من نوفمبر.

المصدر: RT