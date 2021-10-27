روسيا ترفض جعل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أداة للضغط السياسي

رفضت روسيا جعل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "أداة للضغط السياسي وتحقيق المصالح الجيوسياسية".

وقال نائب المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في جنيف أندريه بيلووسوف خلال جلسة للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء: "لسنا مستعدين للموافقة على تحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأداة للضغط السياسي وتحقيق المصالح الجيوسياسية لمجموعة محدودة من البلدان".

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وأكد أن "روسيا ستواصل بذل قصارى جهدها من أجل عودة سيادة القانون الدولي والحفاظ على قيمة اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتطبيع عملها".

وأشار إلى أن القرارات التي اتخذتها قيادة المنظمة تحت الضغوط خلال الفترة بين 2018 و2021، لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، تلحق أضرارا هائلة بعمل المنظمة وسمعتها ومصداقية اتفاقيتها.

المصدر: نوفوستي