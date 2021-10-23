فيديو يوثق لحظة وقوع الانفجار المأساوي داخل مصنع في مقاطعة ريازان الروسية

يظهر فيديو جديد ما جرى أمس في ورشة خاصة بإنتاج البارود في مصنع "إيلاستيك" في مقاطعة ريازان الروسية، خلال حادث مأساوي أودى بأرواح 17 شخصا.

ووثقت كاميرا المراقبة في الورشة لحظة وقوع الانفجار الذي تسبب في اندلاع حريق مدمر داخله.

ويظهر هذا الفيديو عددا من العمال منهم امرأة وهم يهربون من الورشة التي تلتهمها ألسنة نيران نتيجة للانفجار العنيف.

ولقي 16 شخصا مصرعهم داخل الورشة المشغلة من قبل شركة خاصة، كما توفى شخص آخر في المستشفى لاحقا نتيجة لتعرضه لحروق طالت 80 بالمائة من جسده.

وفتحت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

المصدر: وكالات