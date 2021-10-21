 
مباشر

بوتين: الناتو خدع روسيا ووجوده العسكري في أوكرانيا تهديد لبلادنا

أخبار روسيا

بوتين: الناتو خدع روسيا ووجوده العسكري في أوكرانيا تهديد لبلادنا
Sputnik Максим Блинов
الريس الروسي، فلاديمير بوتين.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rk51

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الناتو خدع روسيا بتعهداته بعدم التوسع شرقا، مشيرا إلى أن الوجود العسكري للحلف في أوكرانيا يشكل تهديدا لروسيا.

إقرأ المزيد
زاخاروفا: علاقاتنا مع الناتو الآن أسوأ منها في أوج الحرب الباردة
زاخاروفا: علاقاتنا مع الناتو الآن أسوأ منها في أوج الحرب الباردة

وقال بوتين خلال منتدى "فالداي" الدولي للحوار: "انظروا إلى ما كان يحدث في أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات، عندما جاء القول من كل الجهات إنه لن يتم بعد توحيد ألمانيا التحرك إلى الشرق بأي شكل من الأشكال. هذا ما كان من شأنه أن تكون روسيا واثقة به.. هذا ما قالوه لنا، لكن ذلك كان تصريحا شفويا. وماذا حدث في الحقيقة؟ مارسوا الخداع".

وأشار إلى أن "العضوية الرسمية لأوكرانيا في الناتو أمر يمكن ألا يحدث أصلا، لكن الوجود العسكري للناتو هناك مستمر، بما يشكل تهديدا حقيقيا بالنسبة لروسيا، ونحن ندرك هذا الخطر".

وأشار بوتين إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين بتصريحاته "يفتح أبواب الناتو أمام أوكرانيا".

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا