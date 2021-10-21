بوتين: الناتو خدع روسيا ووجوده العسكري في أوكرانيا تهديد لبلادنا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الناتو خدع روسيا بتعهداته بعدم التوسع شرقا، مشيرا إلى أن الوجود العسكري للحلف في أوكرانيا يشكل تهديدا لروسيا.

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وقال بوتين خلال منتدى "فالداي" الدولي للحوار: "انظروا إلى ما كان يحدث في أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات، عندما جاء القول من كل الجهات إنه لن يتم بعد توحيد ألمانيا التحرك إلى الشرق بأي شكل من الأشكال. هذا ما كان من شأنه أن تكون روسيا واثقة به.. هذا ما قالوه لنا، لكن ذلك كان تصريحا شفويا. وماذا حدث في الحقيقة؟ مارسوا الخداع".

وأشار إلى أن "العضوية الرسمية لأوكرانيا في الناتو أمر يمكن ألا يحدث أصلا، لكن الوجود العسكري للناتو هناك مستمر، بما يشكل تهديدا حقيقيا بالنسبة لروسيا، ونحن ندرك هذا الخطر".

وأشار بوتين إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين بتصريحاته "يفتح أبواب الناتو أمام أوكرانيا".

المصدر: وكالات