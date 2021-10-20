روسيا تتجه لإصدار وثيقة "ID" موحدة لكل الأجانب

أعلنت إدارة شؤون الهجرة بوزارة الداخلية الروسية، أنها تدرس إصدار وثائق "ID" موحدة خاصة بالأجانب تحتوي على شريحة بها كل البيانات الشخصية الخاصة بالأجنبي العامل في روسيا.

وقال نائب رئيس إدارة الهجرة، بوزارة الداخلية، كيريل أدزينوف، إن هذه الوثيقة بطاقة ستحتوي على شريحة بها البيانات الشخصية، بما في ذلك البيانات البيومترية، بالإضافة إلى معلومات عن حالة المهاجر والتأشيرة الصادرة ومدة صلاحيتها.

ووفقا له، فإن مشروع القانون في مجال الهجرة، الذي سيتم النظر فيه يعني ضمنيا إدخال وثيقة واحدة تثبت هوية الأجنبي في روسيا.

وأوضح أدزينوف أن وجود بطاقة الهوية هذه سيسهل للأجانب الحصول على الخدمات العامة والخدمات الأخرى في روسيا، وسيبسط إجراءات إظهار قانونية إقامة الأجنبي.

المصدر: نوفوستي