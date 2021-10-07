شويغو: سنشكل فوجين "للرد على التحديات" شرقي روسيا

وصف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الزيادة في القدرات القتالية للقوات البرية بأنها من المجالات ذات الأولوية في تطوير القوات المسلحة الروسية.

وقال أثناء حديثه عن تحسين الهياكل العديدة للجيش الروسي، الخميس، في مجمع الإدارة العسكرية، إن "حقيقة تحديث القوات البرية - التنظيمية والفنية والأفراد - يسير بشكل مستمر وبوتيرة سريعة يمكن الحكم عليها من خلال الأرقام".

وأضاف: "منذ عام 2019، زادت القوات البرية بمعدل فرقة بندقية آلية وأربعة ألوية و27 وحدة عسكرية في الوقت ذاته، ارتفع عدد الجنود المتعاقدين في القوات البرية من 144 ألفا إلى أكثر من 147 ألف شخص".

وتابع: "تم استحداث معدات عسكرية للقوات البرية متفوقة على أفضل نظيراتها الأجنبية في قدراتها، فيما تم تسليم أكثر من 4.5 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة والحديثة إلى القوات المسلحة".

وشدد شويغو على أن "هذا جعل من الممكن رفع مستوى الحداثة في بداية هذا العام إلى 55.5%، وبحلول نهاية العام الجاري، يجب أن يتجاوز هذا الرقم 58%، مشيرا إلى أنه "خلال الفترة الماضية، تم تدريب أكثر من 7 آلاف متخصص مبتدئ على الأسلحة الجديدة".

وفيما يتعلق بالمنطقة العسكرية الشرقية لروسيا، قال شويغو: "من أجل الاستجابة بشكل مناسب للتحديات القائمة والمحتملة، من المقرر اتخاذ 35 تدبيرا تنظيميا هذا العام، أهمها تشكيل فوج بنادق آلية من الفرقة 127 وفوج صواريخ مضاد للطائرات"، مؤكدا أنه "بحلول نهاية العام الحالي، ستتلقى المنطقة 1606 من الأسلحة والمعدات العسكرية. وبذلك تزداد حصة الوحدات الحديثة هناك إلى 56%".

المصدر: "روسيسكايا غازيتا"