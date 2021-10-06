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الجيش الروسي يتدرب على مواجهة طائرات مسيرة

أخبار روسيا

الجيش الروسي يتدرب على مواجهة طائرات مسيرة
Sputnik Alexey Kudenko
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أفشلت وحدات للدفاعات الجوية الروسية هجوما بطائرات مسيرة من قبل عدو مفترض، ضمن إطار تدريبات جرت في منطقة سيبيريا.

وأكدت المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للجيش الروسي في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن منظومات دفاعية من طراز "بانتسير إس 1" تلقت خلال التدريبات أوامر بحماية جملة من الأهداف البرية من هجوم مجموعة الطائرات المسيرة.

وأشار البيان إلى أن المنظومات الدفاعية عقب تلقيها هذه الأوامر توجهت إلى المنطقة التي جرت فيها التدريبات وانتشرت هناك ثم رصدت وتابعت ودمرت الأهداف الجوية لعدو مفترض، بالإضافة إلى التدرب على استهداف رتل من المدرعات الخفيفة لعدو مفترض على مسافة تصل كيلومترين.

المصدر: "نوفوستي"

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