روسيا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا متجاوزة عتبة الـ25 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 25.110 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 25.781 إصابة في اليوم السابق).

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ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو(3827) حالة وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1894 حالة)، ومقاطعة موسكو (1788 حالة).

وارتفع عدد ضحايا كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 895 حالة وفاة (مقابل 883 وفاة أمس)، ما يشكل زيادة قياسية في معدل الوفيات اليومية.

وتماثل 18.568 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 7.637.427 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 211.696 حالة وفاة، و6.759.059 حالة شفاء.

المصدر: RT