مقتل 3 أشخاص بتحطم مروحية في ضواحي موسكو
wikimedia.org/Dmitry A. Mottl
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أعلنت إدارة وزارة الطوارئ الروسية مقتل 3 أشخاص جراء حادث سقوط مروحية، اليوم الأحد، في ضواحي العاصمة موسكو.
وقال المكتب الإعلامي لإدارة وزارة الطوارئ إن مروحية من طراز "Robinson R-44" سقطت في الساعة 20:18 قرب طريق سيارات سريع في منطقة بلدة ليتكارينو، موضحا أنه كان على متنها 3 أشخاص وقتلوا جميعا.
يشار إلى أنه بعد سقوط المروحية لم يعقبها اندلاع حريق، ووصل 4 وحدات من المعدات و12 شخصا إلى الموقع.
وأوضحت مصادر مطلعة أن القتلى رجلان وامرأة.
المصدر: وكالات روسية
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