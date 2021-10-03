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مقتل 3 أشخاص بتحطم مروحية في ضواحي موسكو

أخبار روسيا

مقتل 3 أشخاص بتحطم مروحية في ضواحي موسكو
wikimedia.org/Dmitry A. Mottl
مروحية من طراز "Robinson R-44".
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أعلنت إدارة وزارة الطوارئ الروسية مقتل 3 أشخاص جراء حادث سقوط مروحية، اليوم الأحد، في ضواحي العاصمة موسكو.

وقال المكتب الإعلامي لإدارة وزارة الطوارئ إن مروحية من طراز "Robinson R-44" سقطت في الساعة 20:18 قرب طريق سيارات سريع في منطقة بلدة ليتكارينو، موضحا أنه كان على متنها 3 أشخاص وقتلوا جميعا.

يشار إلى أنه بعد سقوط المروحية لم يعقبها اندلاع حريق، ووصل 4 وحدات من المعدات و12 شخصا إلى الموقع.

وأوضحت مصادر مطلعة أن القتلى رجلان وامرأة.

المصدر: وكالات روسية

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