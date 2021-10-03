تسمم جماعي للكلاب في ضواحي موسكو

تجري نيابة مقاطعة موسكو فحصا بعد ظهور أنباء حول حادث التسمم الجماعي للكلاب في مأوي "روح أشعث" للكلاب بمدينة تشيخوف في ضواحي موسكو.

وقالت صاحبة مأوي الكلاب إن أكثر من 150 كلبا تضرر جراء التسمم، ونفق 14 منها. وترى أن سبب التسمم يعود على ما يبدو إلى الدفعة الأخيرة من الطعام المخصص للكلاب.

من جهتهم أكد المتطوعون أن مشاكل مماثلة كانت قد وقعت سابقا بسبب نفس الطعام بمدينة تشيليابينسك الروسية وفي مأوي آخر في مقاطعة موسكو.

وقالت النيابة: "سنحقق في ملابسات الحادث وسنعطي تقديرا لكيفية تنفيذ مطالب القانون الفدرالي" بهذا الشأن.

المصدر: RT





