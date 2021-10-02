إجلاء سيارة ورضيع بداخلها في موسكو

أفادت دائرة النقل في العاصمة الروسية موسكو بإجلاء سيارة متوقفة بشكل غير صحيح، دون أن يلاحظ أحد أن رضيعا كان نائما داخل السيارة، مشيرة إلى أن الأم وجدت السيارة بعد ساعة ونصف الساعة.

وجاء في بيان صدر عن الدائرة ونشر على حسابها في "تلغرام": "تم مساء أمس إجلاء سيارة كانت تقف تحت لافتة حظر وقوف. وقام أحد الفنيين وفق التعليمات الموجودة بفحص السيارة والتقط صورة لها وبدأ عملية الإجلاء. وبسبب النوافذ الملونة للسيارة لم يستطع رؤية المهد والرضيع النائم فيه في المقعد الخلفي للسيارة".

واتضح أن هناك رضيعا داخل السيارة التي جرى إجلاؤها إلى الموقف الخاص لمثل هذه المخالفات بعد أن توجهت أمه إلى دائرة الداخلية في موسكو تسأل عن سيارتها ورضيعها.

وأضاف البيان: "وصلت الأم إلى الموقف الخاص بعد ساعة ونصف الساعة، وكان الرضيع لا يزال نائما. وهو على ما يرام ولم يتضرر. لكن درجة الحرارة في الشارع كانت تبلغ 8 درجات فوق الصفر فقط. وكانت السيارة باردة، كما لم يكن المهد معلقا داخل السيارة، لذلك كان من الممكن أن ينتهي هذا الأمر بشكل آخر. وتجري الشرطة وهيئة حماية الأطفال تحقيقا في هذا الأمر.

المصدر: نوفوستي