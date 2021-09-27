عسكريون روس يتفقدون موقعا عسكريا بريطانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فريقا من المفتشين الروس سيتفقد موقعا عسكريا في بريطانيا يوم الثلاثاء الموافق للـ28 من سبتمبر الجاري.

وأشار رئيس المركز الوطني الروسي لتقليص الخطر النووي سيرغي ريجكوف، إلى أن عملية التفقد ستجرى في إطار وثيقة فيينا لإجراءات تعزيز الثقة والأمن الموقعة عام 2011.

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وستجري عملية التفقد خلال يوم واحد، وتهدف إلى التأكد من المعلومات حول القوات العسكرية وخطط نشر الأنظمة الأساسية من الأسلحة والمعدات.

المصدر: RT