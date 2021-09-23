روسيا.. هبوط اضطراري لمروحية إسعاف على سطح مستشفى (فيديو)

هبطت مروحية إسعاف اضطراريا على سطح أحد مباني مجمع المستشفى الذي كانت تنقل على متنها مريضا إليه، في مدينة إيجيفسك عاصمة جمهورية أودورتيا وسط روسيا اليوم الخميس.

وقال المكتب الصحفي لحكومة أودورتيا للصحفيين إن الحادث لم يؤد إلى وقوع ضحايا أو إصابات، فيما تسنى إيصال المريض الذي كان على متن المروحية، إلى داخل المستشفى للعلاج.

В Ижевске вертолет санавиации совершил жесткую посадку. Он приземлился прямо на крышу больницы. На борту находились 4 человека. Пострадал фельдшер, он получил травму головуhttps://t.co/U8chWb4drgpic.twitter.com/3cutEfanN3 — РИА Новости (@rianru) September 23, 2021

وذكرت وزارة الصحة الروسية في وقت لاحق أن ممرضا أصيب في رأسه لدى الهبوط القاسي، ويخضع حاليا للفحص الطبي في قسم الاستقبال بالمستشفى.

المصدر: "نوفوستي"