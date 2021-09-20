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مدير منظمة الطاقة النووية الروسية في فيينا يبحث مع نظيره الإيراني قضايا مشتركة (صورة)

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مدير منظمة الطاقة النووية الروسية في فيينا يبحث مع نظيره الإيراني قضايا مشتركة (صورة)
Sputnik
رئيس شركة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشيف
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التقى آليكسي ليخاتشيف، رئيس منظمة الطاقة النووية الروسية "روساتوم"، بنظيره الإيراني محمد إسلامي بفيينا، وبحث معه قضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكتب سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب أبادي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، إن "اللقاء بين إسلامي ونظيره الروسي، جاء على هامش الاجتماع السنوي الخامس والستين للجمعية العمومية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي استضافته عاصمة النمسا اليوم".

ولفت إلى أن "هذا اللقاء هو الأول للرئيس الجديد لمنظمة الطاقة النووية الإيرانية على هامش الاجتماع السنوي العام لوكالة الطاقة الذرية".

ووصف نتائج المباحثات الإيرانية الروسية خلال الاجتماع بـالـ"بناءة"، حيث استعرض الجانبان القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين.

المصدر: RT

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