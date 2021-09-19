إعلان نسبة المشاركة في الانتخابات الروسية حتى الساعة العاشرة صباحا

فيما توشك انتخابات مجلس الدوما والهيئات التشريعية والبلديات الإقليمية ورؤساء عدد من أقاليم روسيا على النهاية، تظهر الأرقام الأولية نسبة مشاركة مواطني البلاد في عملية الاقتراع.

ففي العاصمة موسكو، أكد رئيس الهيئة الاجتماعية لمراقبة الانتخابات، أليكسي فينيديكتوف، أن نسبة الإقبال في الانتخابات بلغت حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم بلغت 36.37%، مشيرا إلى أن هذا يتجاوز رقم عام 2016 عندما كانت نسبة الإقبال عند مستوى 35.22% حسب النتائج النهائية.

وفيما يلي آخر المعطيات نسبة الإقبال في انتخابات مجلس الدوما والبرلمانات والبلديات المحلية في عدد من المناطق الروسية الأخرى:

إقليم بريمورييه - 35.06%

إقليم خاباروفسك - أكثر من 40%

إقليم كراسنودار - أكثر من 45%

إقليم كراسنويارسك - 33%

مقاطعة أوليانوفسك - أكثر من 27%

مقاطعة تيومين - 41.25%

مقاطعة بيلغورود - أكثر من 40%

مقاطعة بينزا - 41.78%

مقاطعة موسكو - أكثر من 29.7%

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتخابات رؤساء تسعة من أقاليم روسيا، حيث تتراوح نسبة الإقبال بين 25 و76%، وفقا لآخر معطيات لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

وتتصدر هذه القائمة جمهورية الشيشان حيث بلغت نسبة الإقبال 76.88%، وتليها جمهورية توفا(69.49%) وجمهورية موردوفيا (47.74%) ومقاطعة بيلغورود (42.88%) ومقاطعة بينزا (41.78%) وإقليم خاباروفسك (38.66%) ومقاطعة تولا (38.45%) ومقاطعة أوليانوفسك (31.97%) ومقاطعة تفير (25.33%).

وتستمر عملية الاقتراع هذا العام على مدى ثلاثة أيام متتالية مع منح الناخبين فرصة للإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت.

وكانت مراكز الاقتراع في عدد من الأقاليم الروسية قد أغلقت أبوابها، ومن المتوقع أن ترد النتائج الأولوية للانتخابات مساء اليوم.

المصدر: وكالات