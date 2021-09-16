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روسيا تسجل 19594 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار روسيا

روسيا تسجل 19594 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Sputnik
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 19594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و794 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للمركز الروسي لمكافحة تفشي وباء كورونا، توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2479) تليها مدينة بطرسبورغ (1653) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (768).

ووفقا للأرقام والبيانات الرسمية ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 7 ملايين و214520 إصابة، وتعافى منها 6 ملايين 452398 شخصا فيما توفي 195835 شخصا حتى الآن.

المصدر: RT

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