''تونس تتحرى'': تصريح قيس سعيد بشأن عدد القوانين التي صادق عليها البرلمان "زائف" (فيديو)

اعتبر موقع ''تونس تتحرى'' التابع لنقابة الصحفيين ما جاء في كلمة الرئيس قيس سعيّد يوم الثلاثاء 14 سبتمبر بشأن عدد القوانين التي صادق عليها مجلس نواب الشعب، بـ''الزائف''.

وكان سعيد قد قال إن "مجلس نواب الشعب صادق فقط على 3 مشاريع قوانين وبقية القرارات المصادق عليها تتمثل في المصادقة على المعاهدات".

وأفاد فريق موقع "تونس تتحرى" المتخصص في تحري الأخبار بأنه قام بالتدقيق في تصريح رئيس الجمهورية في الفيديو المنشور على صفحة رئاسة الجمهورية التونسية، (التصريح جاء في الدقيقة 7 و30 ثانية)، حيث تبين أنه "زائف".

وأشار الموقع إلى أن مجلس نواب الشعب قد صادق على 31 مقترح بمشاريع قوانين وصدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية للدورة النيابة العادية 2019 - 2020، ومن بين هذه القوانين قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، قانون يتعلق بالتمويل التشاركي، قانون متعلق بسن إجراءات استثنائية للإنتداب في القطاع العمومي، قانون التفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم وغيرها من القوانين الأخرى، حيث تجاوز عدد القوانين 3 خلافا لما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريحه بتاريخ 14 سبتمبر 2021.

من جانبه، أكد كاتب عام مجلس نواب الشعب المجمد عادل الحنشي لفريق "تونس تتحرى" أن مجلس نواب الشعب صادق على 90 مشروع قانون في الدورتين النيابيتين الممتدتين بين 2019 و2021 وتم إرسال كل هذه القوانين إلى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بهدف الموافقة ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مقسمة على 42 مشروع قانون في الفترة الممتدة بين سنة 2019 و2020 و48 مشروع قانون في الفترة النيابية 2020 – 2021، إن لم يتم الطعن فيها من قبل 30 نائبا بمجلس النواب وعرض القانون المطعون على الهيئة الوطنية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

المصدر: موقع "تونس تتحرى"