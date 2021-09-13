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بوتين يصل إلى ميدان الرمي لمراقبة مناورات "الغرب 2021"

أخبار روسيا

بوتين يصل إلى ميدان الرمي لمراقبة مناورات
Sputnik
صورة من الأرشيف
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أفاد مراسل وكالة "نوفوستي"، بأن الرئيس فلاديمير بوتين وصل إلى ميدان التدريب "مولينو" بمقاطعة منطقة نيجني نوفغورود لمراقبة المرحلة الرئيسية من مناورات "الغرب 2021".

وتجري المرحلة العملية من هذه المناورات الاستراتيجية البيلاروسية- الروسية، في الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر في تسعة ميادين تدريب في روسيا وخمسة في بيلاروس وكذلك في حوض بحر البلطيق.

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وخلال المرحلة الرئيسي، ستعمل التشكيلات العسكرية للقوات المسلحة الروسية، بالتعاون مع وحدات عسكرية من القوات المسلحة لأرمينيا وبيلاروس والهند وكازاخستان وقرغيزستان ومنغوليا، على تنفيذ إجراءات مشتركة لصد هجوم عدو مفترض، وتنفيذ المناورة الدفاعية، وتوجيه ضربة نارية مركزة وتدمير تجمعات العدو.

المصدر: نوفوستي

 

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