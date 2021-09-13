بوتين: دخولي إلى الحجر الصحي غير مستبعد

قال الرئيس فلاديمير بوتين، في اجتماع مع أعضاء الفريق البارأولمبي الروسي في الكرملين إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرئيس بوتين: "نحن للأسف أيضا معرضون لذلك الآن.

الأطباء يدرسون الوضع ... حتى في الوسط المحيط بي تظهر مشاكل مع هذا الفيروس. نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك. أعتقد أنني سأضطر قريبا للدخول إلى الحجر الصحي. حولي هناك الكثير من الناس المصابين بالمرض".

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تعليقه على تصريح بوتين، إن رئيس الدولة، بحدثيه عن الحجر الصحي تكلم "بشكل مجازي".

المصدر: نوفوستي